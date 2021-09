उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ का हुआ कोरोनावायरस वैक्सीनेशन

लखनऊ. कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू करने के लिए यूपी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सोमवार को कोविड-19 टीके की 31.67 लाख से अधिक खुराकें दीं गईं। इन कोरोना वायरस की खुराक के साथ यूपी में

कुल 8 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन (UP coronavirus vaccination) करवा चुके हैं। सोमवार को 1.03 लाख खुराक के साथ जिलों में लखनऊ शीर्ष (Lucknow topped) पर रहा। इसके बाद सीतापुर (91,553), प्रयागराज (82,907), बरेली (80,598) और कुशीनगर (73,039) का स्थान है। देश में सबसे ज्यादा कोरोनावायरस के टीके लगाने वाला राज्य (UP highest number of the Covid vaccines in the country) उत्तर प्रदेश बन चुका है।

अभी और बढ़ेगा आंकड़ा :- स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहाकि, सोमवार को दी जाने वाली खुराक का अंतिम आंकड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि डेटा अपलोड मंगलवार तक पूरा किया जाएगा। लखनऊ, सोमवार को एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया।

लखनऊ से सब पीछे :- लखनऊ में टीकाकरण के प्रभारी एम.के. सिंह ने कहा, रात 9 बजे तक लखनऊ में 1,03,143 खुराकें दी जा चुकी थीं। किसी अन्य जिले ने एक दिन में यह आंकड़ा हासिल नहीं किया है।

राज्य में सबसे ज्यादा :- जिला प्रशासन के अनुसार, राज्य की राजधानी ने 1,03,143 खुराक देकर दिन के लिए 86,400 खुराक के अपने लक्ष्य को पार कर लिया, जो कि संभाग और राज्य में सबसे ज्यादा है।