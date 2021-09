यूपी सरकार मुफ्त में देगी वाई-फाई, अक्तूबर से मिलेगी यह सुविधा

CM Yogi gift 10 in big cities, free Wi-Fi at five places in small cities : 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में 10 स्थानों और छोटे शहरों में पांच स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की मिलेगी सुविधा