यूपी में 11 माह बाद खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइन जारी सख्ती संग पालन अनिवार्य

लखनऊ. कोरोना वायरस की वजह से यूपी में करीब 11 माह के बाद बंद स्कूल खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी और कक्षा एक से 5 तक के स्कूल एक मार्च से खुलेंगे। यूपी सरकार की तरफ से स्कूल खोलने की गाइडलाइन जारी की गई है। इसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी में स्कूल खोलने की गाइडलाइन को ध्यान पूवर्क पढ़ें:-

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्‍च प्राथमिक विद्यालयों में 1.83 करोड़ बच्‍चे पढ़ते हैं। यूपी में स्कूल खोलने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कक्षा एक से 8 तक हर दिन 50 प्रतिशत बच्चे ही बुलाए जा सकेंगे। किसी भी दिन कक्षा में कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने के लिए दिन भी तय कर दिए गए हैं।

स्कूल खुलने का टाइम :-

कक्षा एक और पांच के बच्चे सोमवार और गुरुवार

कक्षा 2 व 4 के बच्चे मंगलवार और शुक्रवार

कक्षा 3 के विद्यार्थी बुधवार और शनिवार

कक्षा 6 के विद्यार्थी सोमवार व गुरुवार

कक्षा 7 के मंगलवार व शुक्रवार

कक्षा 8 के बुधवार और शनिवार

विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर दो पॉलियों में क्लास चलाएं

कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन जरूरी :-

छात्र और स्टॉफ कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कार्रवाई

कक्षा में छात्र-छात्राओं के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी

विद्यालय के गेट खुले रखे जाएं, ताकि एक जगह भीड़ न हो

डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था

विद्यालय की बसों को दिन में दो बार सैनिटाइज

बस में चढ़ने से पहले थर्मल स्कैनिंग

बिना मास्क बस पर बैठने की अनुमति नहीं।

