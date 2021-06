UP Top News : पूरे यूपी में 11 जून से सक्रिय हो सकता है मानसून

लखनऊ. Monsoon may be active in entire UP from June 11 यूपी में प्री मानसून की दस्तक: लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह-सुबह झमाझम बारिश, 11 जून से पूरे प्रदेश में सक्रिय हो सकता है मानसून।

लखनऊ. सीबीआइ की 16 टीमों की लखनऊ समेत 14 जगहों पर छापेमारी, एस बैंक में फर्जी डॉक्यूमेंट्स से 466.51 करोड़ के घोटाले का खुलासा,आज भी कई जगह कार्रवाई, दो साल के खातों की हो रही है जांच।

लखनऊ. भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए फाइनल किए नाम, 60 सीटें जीतने का लक्ष्य, सीएम योगी एक-एक नाम की कर रहे हैं समीक्षा, जल्द जारी होगी लिस्ट।

प्रयागराज. मुश्किल में लोकसेवा आयोग कैसे करवाए 13 बड़ी भर्ती परीक्षाएं, दो माह में निरस्त हुई थीं पांच प्रतियोगी परीक्षाएं, 13 लाख प्रतियोगी प्रभावित।

लखनऊ. पशोपेश में योगी सरकार, प्रशासनिक पद छोडऩे को डॉक्टर नहीं तैयार, चिकित्सकों ने कहा सेवा के लिए मरने को तैयार लेकिन सम्मान के लिए त्याग नहीं, योगी ने अस्पतालों के प्रबंधकीय कार्य के लिए एमबीए वालों की नियुक्ति की बात कही।

लखनऊ. भाजपा की विस्तार नीति रोकने के लिए विपक्ष की महागठबंधन रणनीति, अखिलेश यादव ने छोटे दलों को जोडऩे का शुरू किया काम।