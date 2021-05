यूपीडीजीपी एचसी अवस्थी बन सकते हैं नए सीबीआई निदेशक

यूपीडीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बन सकते हैं नए सीबीआई निदेशक

UPDGP HC Awasthi Can become New CBI Chief - देश की शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशक की तलाश शुरू हो गई है