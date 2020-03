उत्तर प्रदेश में दो कोरोना वायरस पॉजिटिव, मंत्री समेत 45 की जांच रिपोर्ट आई निगेटिव

लखनऊ. बालीवुड सिंगर कनिका कपूर के कोरोना वायरस पाजिटिव होने के बाद उत्तर प्रदेश और सर्तकता बढ़ा दी गई है। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शनिवार सुबह 47 कोरोना वायरस की रिपोर्ट का खुलासा किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह 'जैकी' संग 45 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। पर दो जांच रिपोर्ट एक नोएडा और दूसरी मुरादाबाद की पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश में कुल 25 कोरोना वायरस के मरीज हैं।

मुरादाबाद में 15 मार्च को फ्रांस से लौटी एक युवती में शनिवार को कोरोना वायरस पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। फ्रांस से लौटी महिला योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री के भतीजे की पत्नी है। यूं तो वह बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में रहती है लेकिन, उसका पैतृक घर उन्नाव के शुक्लागंज में है।

मुरादाबाद में फ्रांस से लौटी युवती में कोरोना वायरस : फ्रांस से दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट से सीधे युवती को छत्तरपुर में ले जाया गया था। छत्तरपुर में जांच के बाद उसे 17 तारीख की शाम को आइसोलेट रहने के लिए कहा गया था। चूंकि ट्रेन और हवाई यात्रा की तत्काल मनाही की गई थी, लिहाजा दिल्ली से सबसे नजदीक होने से वह मुरादाबाद अपने ननिहाल आ पहुंची। मुरादाबाद में उसे 19 तारीख को बुखार महसूस हुआ। सरकारी एम्बुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूंढापांड़े में भर्ती किया गया। यहां से ब्लड सैंपल किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ टेस्ट के लिए भेजा गया था। शनिवार की सुबह ब्लड रिपोर्ट में उसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई।

स्वास्थ्य विभाग के नोडल अफसर डॉक्टर डीके प्रेमी युवती की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़िता के पूरे घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। युवती के संपर्क में करीब 12 लोग अब तक आए थे। सबको आइसोलेशन में रखा गया है। युवती फ्रांस में इन दिनों में पढ़ाई कर रही थी।

पत्नी संग यूरोप से लौटा नोएडा का पांचवां पाजिटिव :- नोएडा सेक्टर-74 स्थित सुपर टेक कैपटाउन सोसायटी में कोरोना वायरस से संक्रमित युवक मिला है। पीडि़त दस दिन पहले पत्नी के साथ यूरोप से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा और उन्हें सेल्फ आइसोलेट करने की नसीहत दी थी।

पत्नी का सैंपल भेजा गया :- सीएमओ डॉ. अनुराग भार्गव ने बताया कि जिसको आइसोलेशन पर रखा गया था और अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसकी पत्नी का सैंपल भी जांच के लिए भेजकर उन्हें भी आइसोलेशन वार्ड में रखा है।

सोसायटी अस्थायी रूप से सील :- रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीएम बीएन सिंह ने सोसायटी को शनिवार प्रात दस बजे से सोमवार प्रात सात बजे तक अस्थायी रूप सील करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि तक सोसायटी से कोई भी बाहर नहीं आ जा सकेगा। सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही व्यक्ति व वाहन को अंदर आने जाने दिया जाएगा।

लखनऊ, नोएडा व कानपुर होंगे सैनिटाइज :- मुख्यमंत्री ने लखनऊ, नोएडा व कानपुर शहर को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। नगर विकास विभाग को शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों सहित राज्य की सीमा पर सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह 'जैकी' की सहित 45 की रिपोर्ट निगेटिव

कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह 'जैकी' संग शुक्रवार रात 45 लोगों के सैंपल लिए गए थे। उन सभी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। उत्तर प्रदेश सरकार सहित लखनऊ व प्रदेश के सभी लोगों ने राहत की सांस ली है।

मशहूर बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के कोरोना वायरस पाजिटिव होने के साथ उत्तर प्रदेश में हडकम्प मच गया। कनिका कपूर ने लखनऊ में हुई तीन पार्टियों में हिस्सा लिया था। जिसमें करीब 500 लोग शामिल हुए थे। इन्हीं एक पार्टी में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह 'जैकी' ने भी परिवार सहित हिस्सा लिया था। कनिका के पाजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने हालात को समझते हुए खुद को क्वारंटाइन कर लिया।

Health Minister Jai Pratap Singh was tested for #Coronavirus as he was one of those who came in contact with singer Kanika Kapoor (who has tested positive for #COVID19). https://t.co/vxvrwpIcN2