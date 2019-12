उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, बाकी जिलों में प्रशासन सतर्क

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में गुरुवार को नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें पत्थरबाजी और आगजनी हुई। आज होने वाली जुम्मे की नमाज और गुरुवार के हंगामे को देखते हुए शुक्रवार को 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बाकी जिलों में प्रशासन सर्तकता बरत रहा है। इसके साथ पूरे प्रदेश में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

Additional Chief Secretary Home, Awanish Kumar Awasthi: Mobile internet services and SMS services to remain suspended in Lucknow district till 12 noon on December 21, Saturday. (File pic) pic.twitter.com/pyNHJuRMbb