उत्तर प्रदेश में 21 नए कोरोना वायरस पाजिटिव, अब यूपी में कुल संख्य 748 हुई

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोराना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। केजीएमयू लखनऊ से गुरुवार को जारी नई रिपोर्ट में 929 सैम्पल में 21 की रिपोर्ट पाजिटिव आई वहीं 908 मरीजों की निगेटिव रिपोर्ट आई है। केजीएमयू लखनऊ से जारी रिपोर्ट में राजधानी लखनऊ में 2 और पाजिटिव की संख्या बढ़ गई। इन्हें मिलकर लखनऊ में कोरोना वायरस पाजिटिव की कुल संख्या 89 हो गई है। वहीं बाकी 19 प्रदेश का सबसे हॉट स्पाट शहर आगरा के पाजिटिव निकले। उत्तर प्रदेश में अभी तक 748 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज हो गए है।

लखनऊ के केजीएमयू में मंगलवार रात 929 मरीजों की जांच की गई। जिसमें से 21 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले बुधवार को कोरोना पॉजिटिव के नए 69 मरीज सामने आए थे। आगरा डीएम प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि आगरा के 19 नए मरीजों की रिपोर्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। आगरा में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है।

