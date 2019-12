कांग्रेस स्थापना दिवस में शामिल होने लखनऊ आएंगी प्रियंका गांधी

लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को लखनऊ आएंगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके साथ ही वह सीएए और एनआरसी के खिलाफ किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाएंगी। इस कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

कांग्रेस हर साल 28 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती हैं। कांग्रेस करीब 134 साल पुरानी पार्टी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पर महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जन आंदोलन के चलते एनआरसी मुद्दे पर भाजपा सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पर यह ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 28 दिसम्बर को आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगी। उनकी योजना होगी कि वह कार्यकर्ताओं को तैयार करें कि एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर घर घर जाकर जनता को यह समझाए कि इन मुद्दों पर कांग्रेस का क्या पक्ष है। अभी प्रियंका का आधिकारिक कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, एक समाचार एजेंसी के अनुसार पर 28 दिसंबर को उनका आना तय है, जिसे मानकर प्रदेश कमेटी तैयारी कर रही है।

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra to visit Lucknow on 28th December in connection with an event of the party. (file pic) pic.twitter.com/5oIQQbAaIb