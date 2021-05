यूपी सरकार के ट्रेस, टेस्ट तथा ट्रीट फार्मूले का डब्ल्यूएचओ हुआ दीवाना, सीएम योगी की मुक्त कंठ से की खूब तारीफ

WHO once again CM Yogi praise - डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर सीएम योगी की मुक्त कंठ से की खूब तारीफ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट तथा ट्रीट फार्मूले की दीवानी

- योगी सरकार ने गांव में जाकर घर-घर लोगों का किया परीक्षण