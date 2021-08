पहले से भी ज्यादा हाईटेक होंगे मदरसे, धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों की भी पढ़ाई

Madarsa Education will be More HichTech- आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसा (Madarsa) को और हाईटेक बनाया जाएगा। भविष्य में यहां और हाईटेक तरीके से पढ़ाई होगी।