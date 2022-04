मुख्तार के करीबियों की तरफ घूमीं बुलडोजर की स्टेयरिंग, छोटे भाई ने कहा योगी-मोदी को अब हराएगा भी बुलडोजर

Mafia Mukhtar Ansari Upadate: कानून और न्याय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चल रहा योगी सरकार के बुलडोजर का स्टेयरिंग अब माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की तरफ घूम गया है। करीब 60 करोड़ की सम्पत्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की तरफ अब योगी सरकार और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। मऊ प्रशासन ने गणेश मिश्रा की पांच एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से की जा रही प्लाटिंग पर बुलडोजर चला दिया। सूत्रों के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। वहीं इस बुलडोजर एक्शन पर अफजल अंसारी ने योगी मोदी पर निशाना साधा। कहा कि बुलडोजर ही योगी-मोदी तो हराएगा।

Mafia Mukhtar Ansari and his Relatives Property Under Bulldozer Action