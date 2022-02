पान मसाला और गुटखा खाते हैं तो हो जाएं सावधान, कत्थे की जगह चमड़े को रंगने वाला गैंबियर केमिकल इस्तेमाल कर रही कंपनियां

अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) द्वारा लिए गए शिखर, प्रधान व पान बहार मसालों के नमूनों की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। इस जांच में पता चला है कि पान मसाला तैयार करने में कत्थे की जगह कानपुर की टेनरियों में चमड़े को रंगने में प्रयोग किए जाने वाले गैंबियर मिलाया जा रहा है।

अगर आप पान मसाला खाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि पान मसाला में कत्था नहीं बल्कि सेहत को नुकसान करने वाले चमड़े को रंगने वाले केमिकल गैंबियर कंपनियां मिला रही हैं। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) द्वारा लिए गए शिखर, प्रधान व पान बहार मसालों के नमूनों की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। इस जांच में पता चला है कि पान मसाला तैयार करने में कत्थे की जगह कानपुर की टेनरियों में चमड़े को रंगने में प्रयोग किए जाने वाले गैंबियर मिलाया जा रहा है। मामले में कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया है। एफडीए डीओ सर्वेश मिश्रा के मुताबिक, गैंबियर कानपुर की टेनरियों में आता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सस्ते पान मसाला और गुटखा में किया जाता है।

Many Companies Mix Gambier Chemical in PAN Masala and Guthka