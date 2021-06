कोरोना के चलते बढ़ी बेरोजगारी ने बढ़ाए अपराध, रेप, डकैती और लूट की बढ़ी घटनाएं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. Many Crimes Increased In Covid Time In 2021. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona Virus) की रफ्तार भले ही धीमी हो रही हो लेकिन इस दौरान होने वाले अपराधों की संख्या राज्य में बढ़ गई है। कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान अपहरण, रेप, डकैती और लूट के मामले में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष एक जनवरी से अगले पांच महीनों यानी 15 मई तक और 2021 में इसी अवधि के दौरान अपहरण, रेप, डकैती और लूट के मामलों में इजाफा हुआ है। मार्च 2020 में लॉकडाउन था और मई 2021 में यूपी के शहरों में कोरोना कर्फ्यू। जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव और कोरोना के चलते अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस दौरान बढ़ी बेरोजगारी भी बढ़ते अपराध का एक अन्य कारण माना जा रहा है।

2021 में बढ़ गए मामले

आंकड़ों के मुताबिक, 2020 में इस अवधि में फिरौती के लिए अपहरण के 11 मामले थे, जबकि 2021 में ये मामले बढ़कर 18 हो गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 63.64 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह 2020 में इसी अवधि में बलात्कार के 717 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में बढ़कर 787 हो गए। रेप के मामलों में 9.76 फीसदी का इजाफा हुआ है। डकैती की बात करें तो पिछले वर्ष से इस अवधि में 27 मामले थे। 2021 में इनमें दो मामले बढ़ गए। 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 29 हो गई। साल इसी तरह 2020 में लूट के 467 मामले दर्ज हुए थे। 2021 में बढ़कर यह 470 हो गए।

हत्या, चोरी के अपराधों में कमी

2021 में जहां अन्य मामले बढ़े हैं वहीं दूसरे अपराधों की तुलना में हत्या, चोरी, दहेज जैसी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चोरी में 8.31 फ़ीसदी, बलवा में 12.21 फीसदी, दहेज हत्या में 12.21 फीसदी और कुल अपराधों में 1.96 फ़ीसदी की कमी आई है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर मामले आपसी रंजिश और चुनावी रंजिश से जुड़े हुए हैं। यूपी में विभिन्न छोटे जिलों में जमीन विवाद, आपसी रंजिश और चुनावी रंजिश को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें हत्या, जमीन हड़पना, कोर्ट कचहरी के चक्कर शामिल हैं।

