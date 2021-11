आलमनगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में बासी खाना खाने की वजह से 15 छात्राएं बीमार हो गई हैं। उन्हें पेट में दर्द, उल्टी व घबराहट की शिकायत होने पर लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, विद्यालय की अन्य छात्राओं ने मेस में मिलने वाले घटिया खाने को लेकर रात 10 बजे प्रदर्शन शुरू कर दिया।

Published: November 28, 2021 10:41:44 am

Many Students Protest For Being Served Substandard Bad Quality Food