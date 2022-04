मायावती ने कहा मैं नहीं बनना चाहती हूं राष्ट्रपति, भाजपा को लेकर कह दी ये बात

Mayawati News: बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेसवार्ता कर भाजपा और सपा पर निशाना साधा। कहा भाजपा जबरन मुझे राष्ट्रपति बनाना चाह रही।

बसपा सुप्रिमों मायावती ने गुरुवार को प्रेसवार्ता बुलाई। इसमें मायावती ने सियासी हवाओं को साफ करते हुए न केवल भाजपा बल्कि सपा पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना। भाजपा सरकार जबरन राष्ट्रपति बनाने में लगी है। राजनीति में मेरा संघर्ष है इसलिए दोबारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनकर देश के लिए काम करूंगी। बाबा साहेब के आदर्शों पर चलूंगी।

Mayawati said not to be President but want to be CM and PM