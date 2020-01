भारत धर्मनिरपेक्ष देश, व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ पार्टियां कर रहीं राजनीति: मायावती

लखनऊ. नए साल का आगाज हो चुका है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने सभी को नव वर्ष की बधाईयां दी हैं। नए साल की शुभकामनाओं के साथ ही मायावती ने जाती के नाम पर होने वाली राजनीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। मगर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। देश में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए। मायावती का यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा था कि संघ के लिए भारत के 130 करोड़ लोग हिंदू समुदाय के हैं।

Mayawati: Some parties who are playing politics for their personal gains should not forget that India is a secular country and we should respect all religions. Peace and harmony should be maintained in the country.