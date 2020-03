सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बनीं कनिका कपूर, मीम्स बनाकर लोगों ने उड़ाया मजाक

लखनऊ. सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गईं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की खबरों के बीच बॉलीवुड सिंगर कनिका के कोरोना से पीड़ित (COVID-19) होने और इस अवस्था में भी पार्टी करने पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी खिल्ली उड़ाई। तमाम तरह के मीम्म शेयर कर लोग कनिका के लापरवाह बर्ताव की आलोचना भी कर रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं।

Singer Kanika Kapoor's test for corona virus has been positive. Even after this, it gives party to 100 people. What is it?

Even after knowing that the corona virus is spreading, strict action should be taken against those who do so.@narendramodi @myogiadityanath#KanikaKapoor pic.twitter.com/Uy1EQfwWuj