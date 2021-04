खुशखबरीः आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम

यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर रोजगार (Migrant Labourers will get job) देने जा रही है। इन्हें मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनाके तहत होने वाले कामों में लगाया जाएगा। आचार संहिता (Election Code of Conduct) खत्म होने के बाद मजदूरों को काम मिलेगा।