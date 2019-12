सीसीटीवी से उपद्रवियों की हो रही पहचान, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : ऊर्जा मंत्री

लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह एक साजिश थी। विरोध के दौरान जिन लोगों ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है और पुलिस पर पत्थरबाजी की है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज हैं। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्रीकांत शर्मा मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक के प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बुंदेलखंड में पेयजल योजना को मंजूरी मिलना और न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रस्ताव शामिल है।

Shrikant Sharma , state minister: People involved in the violence are being identified and strict action will be taken against them. Opposition parties tried to take political advantage of the situation in the state. Nobody will be spared. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/frc97VJL81