हर जिले और मंडलों की रिपोर्ट तैयार करेंगे UP के 18 मंत्री, Yogi ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट फैसला लेते हुए अब सीधे जनता से जुडने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को जिलों में भेजने के लिए व्यवस्था तैयार कर दी है। मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के 18 मंडलों में 18 मंत्रियों को काम में लगाया गया है। ये संबन्धित जिलों में जाकर जनता से बात करेंगे।

File Photo of Yogi Adityanath with His Minister