मिशन रोजगार: ITI अलीगंज में 5 दिन तक चलेगा कैम्पस प्लेसमेन्ट

Online Interview के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करते हुए सिलैक्ट करने काप्रोसेस शुरू किया जाएगा। ये कार्यक्रम अलीगंज लखनऊ में होगा। आईटीआई के स्टूडेंट या पास हुए बच्चे कैम्पस प्लेसमेन्ट की विस्तृत जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 0522-7118462 पर करें सम्पर्क कर सकते हैं।

लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज में आज (27 मार्च 2022) से मिशन रोजगार के अन्तर्गत कैम्पस प्लेसमेन्ट / रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य आर.एन. त्रिपाठी ने बताया कि इस रोजगार मेले में मिंडा ग्रुप आफ कम्पनीज, नोएडा गोतमबुद्धनगर के द्वारा आनलाईन (मोबाईल फोन काल/वाट्सएप्प वीडियो काल) माध्यम से घर बैठे इण्टरव्यू के द्वारा चयन किया जायेगा, अभ्यर्थियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ आने की आवश्यकता नही है।

प्रधानाचार्य ने बताया कि इस रोजगार मेले मे प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी की आयु 21 से कम न हो और 27 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

