UP News: शारदीय नवरात्र से फिर शुरू होगा 'मिशन शक्ति' अभियान, इस बार इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी

लखनऊPublished: Sep 26, 2023 08:11:32 pm Submitted by: Vishnu Bajpai

'Mission Shakti' campaign: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए ‘मिशन शक्ति’ अभियान का नया चरण शारदीय नवरात्र से शुरू होगा। आइए जानते हैं इस बार किसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई?

'Mission Shakti' campaign in UP: उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्र यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे ‘मिशन शक्ति’ अभियान के नए चरण में महिलाओं की सुरक्षा और आपात परिस्थितियों में मदद के प्रबंध की जानकारी तो मिलेगी ही, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी होगा। अभियान के इस चरण के केंद्र में शक्ति दीदी के रूप में महिला बीट अधिकारी होंगी। जिनके साथ स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के स्थानीय कार्मिक उपस्थित होंगे ताकि मौके पर ही योजनाओं से वंचित पात्र महिलाओं को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।