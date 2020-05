एक फिर सुर्खियों में हैं कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह

लखनऊ. लॉकडाउन में दूसरी बार कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह सुर्खियों में हैं। बस विवाद में अपनी ही पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना करने वाली अदिति सिंह ने अब अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस (INC) का नाम हटा दिया है। अब उनकी प्रोफाइल के बायो में केवल रायबरेली सदर विधानसभा से विधायक होने का जिक्र है। इससे पहले उनकी प्रोफाइल में कांग्रेस विधायक लिखा था। उनकी प्रोफाइल बदलते ही ट्विटर ने भी ब्लू टिक का मार्क हटा दिया है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्विटर प्रोफाइल और बायो डिस्क्रिप्शन बदला था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं आया है।

