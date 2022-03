इन 2 सरकारी बैंकों को बेचने जा रही केंद्र सरकार, तुरंत चेक करो Balance

Government Bank Privatization देश भर में काम करने वाले लगभग दर्जनों सरकारी बैंक मर्ज हो चुके हैं। जबकि अब ऐसी सूचनाएँ हैं कि सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है. बताया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन सितंबर तक शुरू हो सकता है. सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करके पीएसयू बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को हटाने की तैयारी में है. इनमें दो सरकारी बैंक शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं. केंद्र में मोदी सरकार पिछले कई सालों से लगातार सरकारी बैंको को बेच रही है या यूं कहें कि उनका निजीकरण कर रही है। इसके पीछे सरकार की रणनीति क्या है वो तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। जबकि सरकार हर बार देश के आर्थिक रूप से सम्पन्न होने और हर गाँव तक बैंक को पहुंचने की बात कह रही है।

केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कुछ सूचनाएँ दी। जिसके अनुसार संसद के बजट सत्र में बैंकिंग से जुड़े कुछ बड़े संशोधन पेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बड़े बदलावों के लिए कैबिनेट की मंजूरी में कुछ समय लग सकता है. मानसून सत्र तक संभावना है कि संशोधन हो सकता है. सरकार का उद्देश्य सितंबर तक कम से कम एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन सुनिश्चित करना है. वहीं देश के करोड़ो ऐसे लोग हैं, जिनका अकाउंट इन बैंको में है जिसको लेकर उन्हे सचेत रहने की जरूरत है।

Symbolic Photo of Finance Minister Niramala Sitaraman and Banking to Privatization