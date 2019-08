देशभर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी ने सारे कंपटीशन की कोचिंग करवाई फ्री, देश के हर कोने में मिलेगा फायदा

लखनऊ. मोदी सरकार (Modi Government) ने दलित और ओबीसी समुदाय (Dalit and OBC community) के स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए मुफ्त कोचिंग दे रही है। इसके लिये सरकार पूरे देश में 47 कोचिंग सेंटर चला रही हैं। इनमें यूपीएससी (UPSC), आईआईटी (IIT), नीट(NEET), जेईई(JEE), कैट (CAT), बैंक पीओ (BANK PO), एमबीए (MBA) की तैयारी हो रही है, ताकि मेधावी छात्र-छात्राएं अपना मुकाम हासिल कर सकें। ऐसे सबसे ज्यादा आठ सेंटर दिल्ली में हैं। सबसे ज्यादा गरीबी इसी वर्ग में है इसलिए सरकार यह सहयोग कर रही है। पहले कोचिंग के लिए सिर्फ 20 हजार रुपये मिलते थे लेकिन अब सरकार पूरा खर्च उठा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया (Minister of State for Social Justice and Empowerment Ratanlal Kataria) का कहना है कि सरकार कोचिंग फीस सीधे कोचिंग सेंटर भेज रही है और स्कॉलरशिप का पैसा संबंधित स्टूडेंट के खाते में। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार हासिल करने में सहायता मिलेगी। उन्हें आईएएस-आईपीएस (IAS-IPS), डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में जाने की तैयारी अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में करवाई जा रही है। कोचिंग में आने के लिए स्थानीय छात्रों को हर महीने 2500 रुपये जबकि बाहर से आने वालों को 5000 मिलेंगे। यह पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट चेक से देगा। सरकार कोचिंग सेंटर को इसके लिए पैसा भेजती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी होगी।

कहां कहां हैं कोचिंग सेंटर

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

प्री-मेडिकल और प्री-इंजीनियरिंग: पायनियर फाउंडेशन 250/15, केए श्यामकुंज, याहियागंज, लखनऊ।

प्री-मेडिकल और प्री-इंजीनियरिंग: पीएमटी फिजिक्स कॉलेज, 31/56 एमजी मार्ग, बाटा एंड के संस शोरूम के ऊपर, होटल कपूर के सामने, हजरत गंज, लखनऊ

दिल्ली (Delhi)

-यूपीएससी प्री, मेन्स: जन कल्याण शिक्षा समिति संकल्प भवन, सेक्टर-4, आरके पुरम इंस्टीट्यूशनल एरिया।

-बैंकिंग, एसएससी: करियर पॉवर मेटिस एजुवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, प्रगति दीप, डिस्ट्रिक्ट सेंटर लक्ष्मी नगर

-एसएससी और बैंक पीओ: सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, नई दिल्ली, 29- दक्षिण पटेल नगर।

-आईईएस और गेट: आईईएस अकादमी प्रा।लि।, नई दिल्ली, 28 बी/7, दूसरी मंजिल, जिया सराय, आईआईटी, हौज खास

-यूपीएससी और एसपीएससी: करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी, 301/ए-37, 38, 39 अंसल बिल्डिंग, कमर्शियल कांप्लेक्स, मुखर्जी नगर।

-बैंकिंग परीक्षा और एसएससी: बीएससी अकादमी प्रा।लि। सी-37, गणेश नगर, पांडव नगर परिसर

-यूपीएससी और एसपीएससी: दीक्षांत शिक्षा केंद्र 301-303, ए-31-34 जैन हाउस एक्सटेंशन कमर्शियल सेंटर, मुखर्जी नगर

राजस्थान (Rajasthan)

-यूपीएससी और एसपीएससी: पतंजलि IAS क्लासेस प्रा।लि।, बी।ओ।- 31, पतंजलि भवन, यूपीए सत्य विहार लालकोठी, जैन ईएनटी अस्पताल के पास, जयपुर।

-बैंक पीओ और एसएससी: मदर्स एजुकेशन हब, जे-7, कान्हा स्वीट्स के पास, बिग बाजार के सामने, गोपालपुर पुलिया

-आईआईटी-जेईई और प्री मेडिकल: करियर पॉइंट लिमिटेड, बी-28, 10-बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

बिहार (Bihar)

नीट, आईआईटी-जेईई: गुरुकुल प्रेक्टिस सेंटर, पहली मंजिल, दुर्गा मंदिर के पास, मारनपुर, बोधगया रोड, जिला-गया।

हरियाणा (Hariyana)

यूपीएससी, एसपीएससी: एलआईएलएसी एजुकेशन प्रा। लि। एम-24, ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी, सेक्टर-14, गुरुग्राम।

चंडीगढ़ (Chandigarh)

जीआरई/जीमैट, कैट: बुल्स आई, एससीओ- 90-92, सेकेंड फ्लोर, सेक्टर-8 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़।

नीट, सीए-सीपीटी: एमटी एजूकेयर लि। एससीओ- 350-352, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-34ए, चंडीगढ़।

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

बैंक पीओ, आरआरबी: परफेक्ट सामाजिक एवं शिक्षण समिति, भोपाल।

बैंक पीओ, आरआरबी: तनिष्क शिक्षण एवं समाज कल्याण संस्था समिति, एमपी नगर, भोपाल

बैंकिंग, आरआरबी: कॉम्प-फीडर्स तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर। (केंद्र: उज्जैन एवं रतलाम)

यूपीएससी: एक्सेलैंट सिविल एकेडमी ट्रस्ट, केके प्लाजा जोन, एमपी नगर, भोपाल

आईआईटी-जेईई, नीट: दिशा दिया एजुकेशन ट्रस्ट, जेके टाउन, कोलार रोड, भोपाल

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)

जेईई, सीएमएटी: हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साढौरा रोड, काला अंब, सिरमौर। (केंद्र: सिरमौर एवं सोलन)

इनको मिलेगा लाभ

- यह सुविधा उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके अभिभावकों की सालाना आय 6 लाख रुपये या उससे कम है।

- इस स्कीम के तहत लाभ दो बार से अधिक नहीं लिया जा सकता।

- कुछ परीक्षा दो चरणों (प्री और मेन्स) में होती है। ऐसे में दोनों चरणों में दो बार मुफ्त कोचिंग मिलेगी।

- चयनित स्टूडेंट्स को सभी कोचिंग क्लासों में आना होगा। अगर कोई बिना किसी उचित वजह के 15 दिनों से अधिक समय तक गैर हाजिर रहता है तो फ्री कोचिंग की सुविधा बंद हो जाएगी।