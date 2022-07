यूपी के शिक्षा विभाग में निर्माण कार्यों की हर स्तर पर मॉनिटरिंग तेज, गोपनीय शिकायतों पर बड़ी बैठक

उत्तर प्रदेश में अब हर स्तर पर निर्माण कार्याओं की क्वालिटी जांच की जाएगी। जिसमें विशेष कर स्कूलों कालेजों पोलिटेकनिक कालेजों में होने वाले निर्माण पर नज़र रखने का आदेश दिया गया है। कहीं भी किसी भी स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण नहीं होने पर सभी को दंडित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने मीटिंग के दौरान इन बातों को आज सार्वजनिक किया। वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में मिली गोपनीय चिट्ठी के आधार पर निर्माण से जुड़े विभागों और उसके पेमेंट की मॉनिटरिंग के लिए शुरुआत कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर व डिग्री सेक्टर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि, निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में ही पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कालेजों के निदेशक अपने यहां चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी रखे और नियमित रूप से निरीक्षण करे। उन्होंने इंजीनियरिंग कालेजों के निदेशक और पॉलीटेक्निक के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि यदि किसी कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का गबन किया गया है, तो ऐसे कार्यदायी संस्था के तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए।

Minister Ashish Patel During Meeting of Officials on Quality Constructions in UP