14 जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी, 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग (UP Weather Forecast) का अनुमान है कि 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी व गरज-चमक के साथ बरसात (Heavy Rain in UP) होगा।