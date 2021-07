UP Weather Updates : यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, देखें मौसम विभाग का अलर्ट

UP weather Updates: मौसम विभाग (Mausam Vibhag) ने प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत 50 किलोमीटर से लेकर 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है।

लखनऊ. UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून (Monsoon 2021) की सक्रियता के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से भारी बारिश (Heavy rain in many districts) होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग (Mausam Vibhag) ने प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत 50 किलोमीटर से लेकर 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। साथ ही बिजली की चमक के साथ कई जिलों बारिश होने के आसार जताएं हैं।

इन जिलों में हुई बारिश

शुक्रवार को भी शाहजहांपुर, हमीरपुर, बांदा, हरदोई, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव और आसपास के इलाकों में दिनभर बारिश का क्रम जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बदली-बारिश का सिलसिला अगले दो तीन दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी के कई इलाकों में और पश्चिमी यूपी के अधिकांश इलाकों में सामान्य बारिश हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ीं। इस दरम्यान पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ीं।

यह भी पढ़ें: सीएम योगी से मिला कोरियाई कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल, मुलाकात के बाद यूपी सरकार को लेकर कही ये बड़ी बात