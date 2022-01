पूर्व राज्यमंत्री के बेटे पर अपहरण का आरोप, सपा अध्यक्ष की गाड़ी के आगे मां ने की आत्मदाह की कोशिश, आरोपी से पूछताछ जारी

समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह पर लड़की को अगवा करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने उन्नाव पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है लेकिन इसके बाद भी राजोल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।

समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह पर लड़की को अगवा करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने उन्नाव पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है लेकिन इसके बाद भी राजोल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर पीड़ित मां ने सोमवार को लखनऊ स्थित सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस ने किसी तरह पीड़िता की मां को बचाने का प्रयास किया।

Mother Tried to Self Immolate in Front of Akhilesh Yadav Car