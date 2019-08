मुख्तार अंसारी के बाद बेटे अब्बास अंसारी पर टूटी आफत, एसटीएफ का बहुत बड़ा एक्शन, यूपी पुलिस आनन-फानन में पहुंची घर

लखनऊ. यूपी एसटीएफ की एक गोपनीय जांच (UP STF Investigation) में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (UP Bahubali MLA Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिसके मुताबिक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने अपने एक शस्त्र लाइसेंस (Armed License) पर पांच असलहे खरीदने का गैरकानूनी काम किया है। जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद एसटीएफ (UP STF) ने लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) के जरिए मुख्तार के बेटे को नोटिस भेजा है। वहीं एसटीएफ (STF) के इस एक्शन के बाद यूपी पुलिस (UP Police) मामले की जांच शुरू करते हुए जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। इसके साथ ही लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी (Lucknow SSP Kalanidhi Naithani) के निर्देश पर करीब तीन दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की एक टीम लाइसेंस में दिए गये पते पेपर मिल कॉलोनी स्थित मेट्रो सिटी पहुंची, लेकिन वहां के आवास पर ताला लटकता मिला। जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहां लखनऊ एसएसपी कलानिधि नैथानी (SSP Kalanidhi Naithani) के मुताबिक अब्बास अंसारी के असलहा लाइसेंस (Abbas Ansari Asalha License) में कुछ गड़बडि़यों की बात सामने आयी है। अब्बास अंसारी का यह लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर भी हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। जो कुछ भी गड़बड़ी होगी, उसके मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बाद अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की बढ़ेगी मुश्किल

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) के आदेश के बाद से ही सभी आपराधिक छवि वाले लोगों को दिए गये असलहा लाइसेंस की जांच जारी है। पुलिस की जांच का केंद्र खासतौर पर अपराधी या बाहुबली (UP Bahubali) से नेता बने लोग हैं, जिनके खिलाफ गहनता से जांच की जा रही है। इसी जांच में सामने आया कि बाहुबली मुख्तार अंसारी (Bahubali Mukhtar Ansari) और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम नौ लाइसेंस जारी किए गये हैं। इनमें से तीन लाइसेंस मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari License) और तीन उनके बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari License) के नाम पर हैं। वहीं अब्बास अंसारी के नाम से जारी एक शस्त्र लाइसेंस (Abbas Ansari Armed License) पर तो एक डबल बैरल की बंदूक होने का जिक्र था, लेकिन इस बीच अचानक बिना जिला प्रशासन की अनुमति या वैरीफिकेशन के यह लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफर (Armed License Delhi Transfer) हो गया। इसके बाद इसी लाइसेंस के जरिए चार और लाइसेंसी असलहे खरीद लिए गये। एसटीएप की बेहद गोपनीय तरीके से हुई इस जांच के बाद इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को दी गई और तुरंत जांच शुरू करने को कहा गया। इसके बाद लखनऊ पुलिस मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के पेपर मिल कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंची। हालांकि वहां कोई नहीं मिला। जिसकी वजह से नोटिस तामील नहीं हो पाया।

कौन हैं अब्बास अंसारी (Abbas Ansari)



मुख्तार अंसारी (Don Mukhtar Ansari) का बेटा अब्बास अंसारी शॉट गन में नेशनल शूटर (Shot Gun Shooter Abbas Ansari) भी है। अब्बास अंसारी ने बीते कुछ सालों में कई पदक भी जीते हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) में भी बसपा ने अब्बास अंसारी को घोसी सीट (Abbas Ansari Ghosi Seat) से टिकट भी दिया था, पर वे चुनाव हार गये थे। अब एसटीएफ (STF) की जांच के बाद अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं।

पंजाब जेल में बंद है मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari in Punjab Jail)

यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (UP Bahubali MLA Abbas Ansari) पंजाब के एक मुकदमे में वांछित होने की चलते फिलहाल रोपड़ जेल में बंद हैं। बीते कई दिनों से वह लगातार पेशी पर भी नहीं आ रहे हैं। हर बार समन जाने पर जेल से मेडिकल ग्राउंड पर रियायत दिए जाने का पत्र आ जाता है। जिसके चलते पुलिस अधिकारी भी परेशान हैं। इसी वजह से अब यूपी पुलिस (UP Police) ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) से संपर्क किया है। यूपी डीजीपी ओपी सिंह (UP DGP OP Singh) ने खुद पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता (Punjab DGP Dinkar Gupta) से मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वापस उत्तर प्रदेश भेजने (Uttar Pradesh) की गुजारिश की है, ताकि यहां उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई तेजी से की जा सके। डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) के अनुरोध पर पंजाब के डीजीपी (Punjab DGP) ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।

