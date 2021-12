मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार, अतीक और विजय मिश्र के जेल में बयान दर्ज, अब पत्नी-बच्चों पर शिकंजा

ईडी की कार्रवाई से माफिया और करीबियों में खलबली है। ईडी ने तीनों का जेल में बयान दर्ज किया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इनके परिजनों को बयान के लिए बुलाया गया है। दरअसल, ईडी ने इनके आय के स्रोतों की पूछताछ में परिजनों को बुलाया है। इनके खिलाफ समन जारी हो चुका है।

लखनऊ. गाजीपुर से विधायक मुख्तार अंसारी, प्रयागराज से पूर्व सांसद अतीक और ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वर्तमान में तीनों अलग-अलग जेल में बंद हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय इनकी अवैध संपत्तियों की जांच कर रहा है। ईडी की कार्रवाई से माफिया और करीबियों में खलबली है। ईडी ने तीनों का जेल में बयान दर्ज किया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इनके परिजनों को बयान के लिए बुलाया गया है। दरअसल, ईडी ने इनके आय के स्रोतों की पूछताछ में परिजनों को बुलाया है। इनके खिलाफ समन जारी हो चुका है।

Mukhtar, Atiq Ahmad and Vijay Mishra Wife and Children Summon by ED