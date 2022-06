UP में स्मार्ट सिटी के लिए नगर आयुक्तों को जनता से बात करनी होगी - मंत्री एके शर्मा

उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री ने नगर निकायों के परिसीमन कार्य को समय से पूरा करने का आश्वासन दिया. इस दौरान उन्होने नगर निगम के अधिकारियों से जनता के बीच जाने को कहा।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने आज 122 नगर निकायों के साथ वर्चुअल संवाद कर नगर निकायों के व्यवस्था परिवर्तन के लिए अब तक किये गये प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों एवं शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शहरों की नगरीय जीवन में सुधार के लिए 04 एवं 10 अप्रैल व 21 मई, 2022 को जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित कार्यों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए। उन्होंने प्रमुख रूप से शहरी जीवन में सुधार के लिए उपयोगी 20 मुद्दों को चिन्हित कर इन पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिये।

Symbolic Image of Smart City Project in UP