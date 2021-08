शायर मुनव्वर राना का यू टर्न, बोले पीएम मोदी से करता हूं मोहब्बत, पहले कहे बयान को नहीं लेना चाहिए गंभीरता से

Munnawar Rana U Turn said this about PM Modi and CM Yogi- मशहूर शायर मुनव्वर राना (Munnawar Rana) पिछले काफी समय से विवादों में हैं। तालिबानी (Taliban Violence) हिंसा पर दिए गए बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि उनका तालिबान से ज्यादा हथियार भारत में माफियाओं के पास होने की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।