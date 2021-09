यूपी की इस जेल में तैयार किया गया म्यूजियम, वीर क्रांतिकारियों की हर पल की दास्तां बयां, क्रूर अंग्रेजी शासन की कहानी भी जानेंगे लोग

लखनऊ. Museum made in Jail a Chance to Know Story of heroic revolutionaries. उत्तर प्रदेश जेल के मुख्यालय लखनऊ में अनोखा म्यूजियम तैयार किया गया है। यह म्यूजियम अपने आप में अद्भुत है क्योंकि यह पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे जेल के या अंदर बनाया गया है। म्यूजियम में भारत की आजादी से जुड़े वीर जवानों के बलिदानों को दिखाया व बताया गया है। 18वीं शताब्दी से लेकर आजादी मिलने तक कौन–कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किस–किस तरह यूपी की जेलों में रहा, इसका पूरा चित्र इस म्यूजियम में संजोया गया है। उत्तर प्रदेश जेल मुख्यालय के महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा कि जेल संग्रहालय का उद्घाटन 2018 में किया गया था। यह आगंतुकों को समय पर वापस ले जाता है और उन्हें राज्य की जेलों के इतिहास से परिचित कराता है।

The jail museum was inaugurated in 2018. It takes visitors back in time and acquaints them with history of jails in the state: Anand Kumar, DG, Uttar Pradesh Prisons' HQ, Lucknow pic.twitter.com/DUiEmQyf9X