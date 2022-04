Muslim Law बोर्ड ने कहा 'हमसे बात किए बगैर 'समान नागरिक संहिता' लागू न किया जाए, PM मोदी, CM योगी को पत्र

All India Muslim Personal Law Board ने मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा कि 'हम लोगों से चर्चा के बाद ही 'समान नागरिक संहिता' पर चर्चा हो। क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है।

देश भर में इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर हल्ला मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जल्द लागू करने की घोषणा कर दी है। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव डा. मोइन अहमद खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समान नागरिक संहिता को लेकर पत्र भेजा है। बोर्ड ने पत्र में कई सवाल उठाए हैं। बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा भेजे पत्र में देश में समस्त धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह की संवैधानिक अनुमति की बात कही गई है। ऐसा पहली बार है जब केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की कोई सरकार समान नागरिक संहिता की बातें कर रही है, जिसके बाद इस्लाम को मानने वालों का एक बड़ा गुट इसका विरोध कर रहा है।

