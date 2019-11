मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में लिया बड़ा फैसला, अयोध्या मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा बोर्ड

लखनऊ. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बोर्ड ने फैसला लिया है कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। जमीअत उलमा हिन्द मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम माहौल नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को एआइएमआइएम चीफ व हैदराबाद से सांसद असददुद्दीन औवेसी समेत देशभर के मुस्लिम नेता राजधानी पहुंचे। बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने बैठक बुलाई थी। उधर, सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद के मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बैठक का बहिष्कार किया है।

यह भी पढ़ें : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक खत्म, जमीयत उलेमा हिन्द के मौलाना का आया बड़ा बयान





Maulana Arshad Madani, Jamiat Ulema-e-Hind on AIMPLB meeting on Supreme Court's Ayodhya Verdict: Despite the fact that we already know that our review petition will be dismissed 100%, we must file a review petition. It is our right. pic.twitter.com/VvvnkqEtnX