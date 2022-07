लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जोरदार विरोध, हिंदू संगठन हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़े

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में शुरू हुए लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अब बवाल बढने लगा है। जिसमें हिन्दू संगठनों ने सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा करने पर कडा ऐतराज जताया है। इसी लुलु मॉल का लोकार्पण पिछले हफ्ते देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन नमाज के बाद लोगों में इस मॉल के प्रति गुस्सा भरा हुआ है।

Lulu Mall in Lucknow उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल को लेकर बढ़ते हुए विवाद के बाद वहाँ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हिंदू संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने मॉल में सुंदरकांड पढ़ने की चेतावनी दी है। हिन्दू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि, मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी, तो विवश होकर मॉल में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। हिन्दू महासभा ने लुलु मॉल को लव जिहाद का नया अड्डा करार दिया है, जहां मुस्लिम लड़कों के साथ हिन्दू लड़कियों को ही नौकरी पर रखा गया है। इस मॉल को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसमें अब तक दर्जनों हिंदुवादी संगठन लुलु मॉल के बाहर प्रदर्शन करने पहुँच रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजूदास ने भी इस विषय पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होने योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

