CK नायडू ट्रॉफी के लिए टीम तैयार, Under 25 टीम में खिलाड़ियों नाम फ़ाइनल

CK नायडू ट्रॉफी के लिए टीम तैयार, Under 25 टीम में खिलाड़ियों नाम फ़ाइनल

उत्तर प्रदेश की ओर से सीके नायडू टीम का चयन हो गया है। जिसमें टीम का चयन हो चुका है। अलीगढ़ से शिवम का फ़ाइनल हो गया है।

अलीगढ़ के क्रिकेटर शिवम सारस्वत का चयन उत्तर प्रदेश की सीनियर अंडर-25 टीम के लिए हुआ है। यह टीम बंगलुरु में सी के नायडू ट्रॉफी मैच खेलने के लिए रवाना हो गई है। इससे पहले शिवम का चयन यूपी की अंडर 16 व अंडर 19 टीम के लिए भी हुआ था जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। शिवम पूर्व में चंडीगढ़ में हुई विजय हजारे ट्रॉफी के स्क्वायड में भी थे।

Symbolic Photo of Under 25 Cricket Series Run By BCCI