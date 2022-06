महामारी के दौरान आठवीं क्लास के छात्रों को हुई सबसे ज्यादा परेशानी

15 हजार स्कूलों में सर्वेक्षण Impact Of Covid On Studies राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे यूपी के 62,000 से अधिक शिक्षकों और 15,000 स्कूलों में 4.23 लाख छात्रों के बीच किया गया। कोविड-19 के बाद, एनएएस का पहला और सबसे बड़ा सर्वे है। यह सर्वे छात्रों की पढ़ाई पर महामारी के प्रभाव को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दसवीं क्लास के छात्रों को डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था करने में सबसे कम परेशानियों का सामना करना पड़ा।

(Impact Of Covid On Studies) डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता सर्वे में तीसरी क्लास के 47 प्रतिशत छात्रों को और पांचवीं क्लास के 48 प्रतिशत छात्रों को डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था करने में परेशानी हुई । (Impact Of Covid On Studies) प्राइमरी सेक्शन, तीसरी और पांचवी क्लास के लगभग 59 प्रतिशत छात्र सिंगिग, पेंटिंग, खाना बनाना सीखा, इनडोर खेल जैसे गतिविधियों में व्यस्त रहे और परिवार के साथ आनंदमय समय बिताया ।



(Impact Of Covid On Studies) बच्चों का रखना हैं खास ध्यान



कोविड-19 ने बच्चों पर बहुत ज्यादा ही प्रभाव डाला हैं जिसमें बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति जो रूचि थी कम हो गयी थी। मन का स्वभाव ही बदल गया था लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने वापस अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिया। एक्सपर्ट कहते हैकि बच्चो का पहले से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हैं।