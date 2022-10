UP: कक्षा एक से तीन के पाठ्यक्रम में अगले सत्र से लागू होंगी एनसीईआरटी की किताबें

परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से तीन तक सत्र 2023-24 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किय जाएगा। जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से तीन तक छात्र अगले सत्र (2023-24) से एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) की ओर से कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। साथ ही विभाग ने एनसीईआरटी से अनुबंध कर लिया है। जिसके बाद अगले सत्र के लिए मार्च तक किताबों को स्कूलों में पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जिससे छात्रों का शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों तक किताबें पहुंच सकें। इसके लिए बजट बजट भी इसर सत्र में आवंटित करने की तैयारी है।

NCERT books will be applicable from next session in class one to three syllabus in UP