अब गांवों में भी मकान बनवाने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी, 50 से 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमा करनी होगी फीस

Necessary to get map passed for construction of houses in Villages- अब गांवों में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए जिला पंचायत से मंजूरी लेनी होगी। 50 से 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर फीस भी देना होगा। यह नियम उनके लिए लागू है जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के आवासीय भवनों को बनवाना चाहते हैं।