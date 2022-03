कार चालकों के लिए बड़ी खबर, एयरबैग की अनिवार्यता को लेकर इन कारों के लिए लागू होंगे नए नियम

कार कंपनियों के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि उन्हें कार के हर मॉडल में दो एयरबैग और ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस देना जरूरी होगा। हालांकि, यह नियम काफी पहले ही बन गया था और अब यह पुष्टि की गई है कि भारत में बनने वाले सभी नए वाहनों में जल्द ही छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किए गए हैं।

सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटना के किस्से भी बढ़े हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लिया है। कार कंपनियों के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि उन्हें कार के हर मॉडल में दो एयरबैग और ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस देना जरूरी होगा। 8 सीटर कारों के साथ छह एयरबैग देना अनिवार्य है। हालांकि, यह नियम काफी पहले ही बन गया था और अब यह पुष्टि की गई है कि भारत में बनने वाले सभी नए वाहनों में जल्द ही छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किए गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू किया जाएगा।

