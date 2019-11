लखनऊ के नये डीएम अभिषेक प्रकाश के सामने हैं यह बड़ी चुनौतियां

लखनऊ. आइएएस अभिषेक प्रकाश ने शुक्रवार को लखनऊ के नये जिलाधिकारी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। अभिषेक प्रकाश अभी तक हमीरपुर के जिलाधिकारी थे। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कौशलराज शर्मा के स्थान पर लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी है। नवाबों की नगरी में उनके सामने कई समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं, जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। इनमें सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या प्रदूषण की है। हालांकि, डीएम अभिषेक प्रकाश ने पदभार ग्रहण करते ही इस समस्या से पुख्ता तौर पर निपटने की बात कही। उनके सामने प्रदूषण के अलावा अतिक्रमण सहित कई समस्याओं को निपटना बड़ी चुनौती है। सड़कों पर अतिक्रमण लखनऊ की बड़ी समस्या है, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है। कुछेक इलाकों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के कारण जाम जैसी स्थिति से लोगों को दो-चार होना पड़ता है।

प्रदूषण की चपेट में लखनऊ

दिवाली के बाद से राजधानी लखनऊ में प्रदूषण छाया हुआ। इसके चलते लोगों को सांस लेने के अलावा आंखों में जलन और त्वचा की बीमारी जैसी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर लोगों का दर्द छलक रहा है। लोग सरकार से प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने की अपील कर रहे हैं। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को हर हाल में वायु प्रदूषण से निपटने के निर्देश दिये हैं। पर्यावरण विदों का मानना है कि इस दिशा में अभी सरकार के उठाये गये कदम नाकाफी हैं। उन्हें और सख्त निर्णय लेने की जरूरत है।

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath to hold a meeting on pollution issue at Lok Bhawan, later today. pic.twitter.com/69NeSnk9Qh