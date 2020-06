हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, जानें अब कितने दिनों में जा सकेंगे घर

(Coronvirus in UP) उत्तर प्रदेश में अब हल्के लक्षण या बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीज (Coronvirus in patients) 10 दिन के बाद ही बिना सैंपल टेस्टिंग के घर जा सकेंगे।