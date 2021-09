घर पर शराब की बोतल रखने के लिए लेना होगा होम बार लाइसेंस, चुकानी होगी बड़ी कीमत

New Rules for Home Bar License UP Excise Department- शराब की 15 कैटेगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।