26 मार्च से निजी स्कूलों में नए सत्र की कक्षाओं की शुरुआत, परिषदीय स्कूलों में पहली अप्रैल से कक्षाएं शुरू

मार्च के आखिरी सप्ताह में निजी स्कूलों में नए सत्र की कक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। सीएमएस समेत अधिकांश स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी जिसके लिए निजी स्कूलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं, दूसरी ओर परिषदीय स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन एक अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कक्षाओं को लेकर स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है।

मार्च के आखिरी सप्ताह में निजी स्कूलों में नए सत्र की कक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। सीएमएस समेत अधिकांश स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी जिसके लिए निजी स्कूलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं, दूसरी ओर परिषदीय स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन एक अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कक्षाओं को लेकर स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। स्कूल बंद थे और कोर्स ऑनलाइन क्लास से पूरा कराया जा रहा था। कोरोना की तीसरी लहर के बीच संक्रमण के प्रभाव को कम होते देख स्कूल खुले और कक्षाएं शुरू हईं। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं को लेकर तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। इसे देखते हुए एक अप्रैल से परिषदीय स्कूल खोले जाने का फैसला किया गया है।

New Session in Private Schools to Start from 26 March