पटोला के बाद गुरु रंधावा और बोहेमियां के नए गाने 'पंजाबियां दी धी' ने रिलीज होते ही मचाया धमाल

पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के गाने युवाओं में हमेशा सिर चढ़ कर बोलते हैं। पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, गुरु रंधावा के गाने हर आयोजन पर बजते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। पंजाबी पॉप आइकॉन गुरु रंधावा (Guru Randhawa) और बोहेमियां (Bohemia) के चार्टबस्टर सॉन्ग ‘पटोला’ (Patola) ने लाखों दिलों पर राज किया था और लोग इस गाने पर जमकर थिरके भी थे। अपने फैंस को खुश करने के लिए रंधावा का एक और गाना 'पंजाबियां दी धी' रिलीज हो गया है।

New Song Punjabiyan Di Dhee by Guru Randhawa and Bohemia