UP New Vidhan Bhavan: लखनऊ में बन सकता है नया विधान भवन, पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर आधारशिला रखने का प्लान , जानिए इसके बारे में

लखनऊPublished: Sep 20, 2023 09:35:40 am Submitted by: Ritesh Singh

New Vidhan Bhawan in UP on lines of Parliament House : दिल्ली में नए संसद भवन की तरह ही लखनऊ में नए विधान भवन को बनाने की चर्चा जोरों पर है, 25 दिसंबर को रखी जा सकती है इसकी आधारशिला।

New Vidhan Bhawan in UP : लखनऊ में Ex Prime Minister Atal Bihari Vajpayee की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को नए विधान भवन (new legislative building) की आधारशिला रखी जा सकती है। दारुलशफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा, जिस पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।