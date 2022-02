EPF में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अब करोड़पति बनकर ही होंगे रिटायर, जानें क्या है सरकार का ये नया नियम

EPF में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अब करोड़पति बनकर ही होंगे रिटायर, जानें क्या है सरकार का ये नया नियम

New Wage Code : नए वेतनमान को लेकर सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इसमें सबसे जरूरी बात ये है कि नया वेज कोड लागू होने सेे सर्वाधिक फायदा (New Wage Code Update) प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने वाले लोगों को होगा। नए वेज कोड से EPF बैलेंस पुराने फंड से 66 प्रतिशत अधिक होगा। इस तरह नये वेज कोड लागू होने पर आप करोड़पति बन कर ही रिटायर होंगे।

लखनऊ Published: February 20, 2022 07:15:51 am

New Wage Code : नए वेतनमान (The New Wage Code) को लेकर आजकल चर्चाओं का बाजार गर्म है। नए वेतनमान को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है और न ही कोई औपचारिक ऐलान किया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में काफी कुछ छनकर बाहर आ रहा है। नए वेेतमान में सबसे खास बात ये है कि नया वेज कोड लागू होने सेे सर्वाधिक राहत (New Wage Code Update) प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को मिलेगी। नए वेज कोड में कर्मचारी का बेसिक वेतन यानी सीटीसी के 50 फीसदी से कम नहीं होगा। जिसका सीधा असर कर्मचारी के EPF (Employees Provident Fund) की राशि पर भी होगा। कर्मचारी और कंपनी हर माह बेसिक वेतन का 12-12 फीसदी योगदान पीएफ में देंगे।

EPFO के नियमानुसार अगर कोई PF की पूरी राशि आहरित यानी निकालता है तो उस पर कोई टैक्स नहींं लगाया जाता है। इस तरह नया वेज कोड लागू होने पर जब बेसिक वेतन 50 फीसदी से ऊपर होगा तो उस पर पीएफ योगदान कटौती के साथ पीएफ फंड भी अधिक ही होगा। अर्थात कर्मचारी के रिटायरमेंट तक उसके पास पहले से कहीं अधिक PF बैलेंस होगा। इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिये बताते हैं। जैसे मान लियाा जाय कि आपकी उम्र 35 वर्ष है और वेतन 60 हजार रुपये प्रति माह है। इस तरह आपका 10 प्रतिशत वार्षिक इंक्रीमेंट भी मान लें तो मौजूदा पीएफ ब्याज दर 8.5 फीसदी के साथ रिटायरमेंट पर 25 साल बाद आपका कुल पीएफ बैलेंस 1 करोड़ 16 लाख 23 हजार 849 रुपये हो जाएगा।

करोड़पति बनकर ही होंगे सेवानिवृत्त वहीं, वर्तमान EPF योगदान से PF बैलेंस की तुलना की जाए तो रिटायरमेंट पर पीएफ बैलेंस की राशि 69 लाख 74 हजार 309 रुपये बैठती है। अर्थात नए वेज कोड से पीएफ बैलेंस पुराने फंड से कम से कम 66 प्रतिशत अधिक होगा। इस तरह अगर नया वेज कोड लागू हुआ तो यह तय है कि आप करोड़पति बन कर ही सेवानिवृत्त होंगे। यह भी पढ़ेें- 12वीं पास युवाओं के लिए यूपी पुलिस में निकली बंपर भर्तियां, जल्द करें आवेदन

